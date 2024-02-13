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Военкор Коц: полигон в Селидово превратился в мясорубку

Полигон в населенном пункте Селидово, расположенном в нескольких десятках километров от Авдеевки, превратился в мясорубку. Об этом пишет военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, по полигону нанесли удар баллистическими ракетами с кассетной боевой частью комплекса «Искандер-М». Коц уверен, что для живой силы этот боеприпас — смертный приговор.

«Каждая боеголовка оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, срабатывающими на высоте около 10 метров над поверхностью земли. Осколки летят вертикально вниз, что позволяет поразить пехоту даже в глубоких траншеях», — добавил военкор.

Одна ракета может накрыть площадь размером с два футбольных поля, уточнил Коц.

Напомним, российские военные ударили по подразделениям ВСУ на военном полигоне в Селидово. Источники сообщали, что обстрел длился около получаса. Украинская армия потеряла сотни человек убитыми и ранеными.

По некоторым данным, главком ВСУ Александр Сырский приказал скрывать любую информацию о потерях украинской армии в Селидово.