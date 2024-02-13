Военкор Коц: полигон в Селидово превратился в мясорубку

По его словам, по полигону нанесли удар баллистическими ракетами с кассетной боевой частью комплекса «Искандер-М». Коц уверен, что для живой силы этот боеприпас — смертный приговор.
«Каждая боеголовка оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, срабатывающими на высоте около 10 метров над поверхностью земли. Осколки летят вертикально вниз, что позволяет поразить пехоту даже в глубоких траншеях», — добавил военкор.
Одна ракета может накрыть площадь размером с два футбольных поля, уточнил Коц.
Напомним, российские военные ударили по подразделениям ВСУ на военном полигоне в Селидово. Источники сообщали, что обстрел длился около получаса. Украинская армия потеряла сотни человек убитыми и ранеными.
По некоторым данным, главком ВСУ Александр Сырский приказал скрывать любую информацию о потерях украинской армии в Селидово.