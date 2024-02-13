Российских бизнесменов Сутягинских объявили в розыск в Казахстане

ТОО Silicium Kazakhstan создано в марте 2006 года. Учредителями этого предприятия являются «Баско», «Титан» и немецкая компания ThyssenKrupp. Завод по выпуску металлического кремния был построен в декабре 2008 года. Связанная с проектом ТОО Silicium Kazakhstan — АО «Компания BIOHIM» по производству этанола не сумела стать рентабильной из-за проблем с доставкой продукции на рынки сбыта. Оба проекта были профинансированы АО «Банк развития Казахстана». Суммарный долг ТОО Silicium Kazakhstan перед БРК составляет порядка 16 миллиардов тенге.