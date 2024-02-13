В Кашкадарье и Джизаке за взятку задержаны два чиновника — видео

Отмечается, что задержанный ранее был судим по статьям 205 УК РУз (Злоупотребление властью или должностными полномочиями) и 209 (Должностной подлог). Не сделал соответствующих выводов и главный бухгалтер ГУП «Тоза хухуд» Джизакской области, который имеет судимость за мошенничество. Данный гражданин обещал руководителю ООО, в отношении которого возбуждено уголовное дело, что поможет через своих знакомых смягчить наказание, которое не будет связано с заключением под стражу. За свою услугу он требовал $15 тыс. Во время получения аванса в размере $5 тыс. бухгалтера задержали.