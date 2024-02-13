До 15 лет тюрьмы за закладку наркотиков грозит жительнице Тараза

В результате обыска в съемной квартире задержанной обнаружено шесть zip-пакетов с порошкообразным веществом крупнокристаллической структуры. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъято 12,75 грамма мефедрона и 95,31 грамма альфа-РVP. В квартире также найдены весы и различные приспособления для фасовки.
По словам девушки, в сферу наркобизнеса она попала из-за финансовых проблем. Вначале задержанная приобретала синтетику для личного употребления. Затем, когда стала испытывать финансовые трудности, решила подзаработать на закладках. За одну закладку платили 1200 тенге.
— Общий вес изъятых веществ составил 108,06 грамма. С целью легкой наживы девушка решила организовать сбыт психотропных веществ бесконтактным способом. Схема была простой — безналичный расчет и товар в тайнике. Она из тайников забирала крупную партию наркотиков, далее занималась фасовкой и дальнейшей их реализацией в виде разовых доз. С остальными представителями преступной группы она общалась только через соцсети. Полицейские устанавливают соучастников преступной деятельности. Ведется следствие, — прокомментировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.