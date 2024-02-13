До 15 лет тюрьмы за закладку наркотиков грозит жительнице Тараза

— Общий вес изъятых веществ составил 108,06 грамма. С целью легкой наживы девушка решила организовать сбыт психотропных веществ бесконтактным способом. Схема была простой — безналичный расчет и товар в тайнике. Она из тайников забирала крупную партию наркотиков, далее занималась фасовкой и дальнейшей их реализацией в виде разовых доз. С остальными представителями преступной группы она общалась только через соцсети. Полицейские устанавливают соучастников преступной деятельности. Ведется следствие, — прокомментировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.