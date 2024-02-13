В Москве водитель внедорожника сбил двух детей на переходе

«По предварительной информации, сегодня около 17:00 в районе дома 1 по улице Твардовского, водитель, управляя внедорожником, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух несовершеннолетних детей. Пострадавшие для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение», — сказал собеседник агентства.