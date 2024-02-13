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В Москве водитель внедорожника сбил двух детей на переходе

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Водитель внедорожника сбил двух детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Твардовского в Москве, они госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, сегодня около 17:00 в районе дома 1 по улице Твардовского, водитель, управляя внедорожником, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух несовершеннолетних детей. Пострадавшие для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение», — сказал собеседник агентства.

В медицинских службах ТАСС добавили, что в ДТП попали дети 8 и 9 лет. Предварительно, они получили незначительные травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.