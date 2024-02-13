Скрывавшийся 13 лет подозреваемый в убийстве задержан в Павлодаре

«Задержан уголовный преступник, 13 лет скрывавшийся от органов следствия за совершение убийства», — рассказали в прокуратуре Павлодарской области.
38-летний мужчина подозревается в том, что застрелил С. Тот от полученных ранений скончался, не приходя в сознание. ЧП произошло в Павлодаре 10 мая 2011 года возле дома № 164 по улице Камзина. После преступления подозреваемый скрылся.
Сообщается, что подозреваемый долгое время прятался в южных и центральных регионах Казахстана. Он жил в отдаленных поселках, крестьянских хозяйствах под вымышленными именами. В начале этого года приехал в село Заря Павлодарского района, где под вымышленным именем снял комнату в жилом доме, перебирался случайными заработками.
«В ходе розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было вычислено, его задержали сотрудники полиции. В настоящее время расследование уголовного дела возобновлено», — дополнили в надзорном органе.
Задержанный помещен в следственный изолятор.