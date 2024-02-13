Скрывавшийся 13 лет подозреваемый в убийстве задержан в Павлодаре

Сообщается, что ​подозреваемый долгое время прятался в южных и центральных регионах Казахстана. Он жил в отдаленных поселках, крестьянских хозяйствах под вымышленными именами. В начале этого года приехал в село Заря Павлодарского района, где под вымышленным именем снял комнату в жилом доме, перебирался случайными заработками.