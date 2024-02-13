В Приднестровье автомобиль сбил ребенка: Девятилетний мальчик неожиданно стал перебегать дорогу в неположенном месте — он госпитализирован

ДТП произошло в Рыбнице 12 февраля около половины пятого вечера. По правому краю проезжей части шёл 9-летний мальчик. В попутном направлении ехал «Сааб». Неожиданно школьник стал перебегать дорогу, даже не взглянув по сторонам. Автоледи вывернула руль влево, пыталась уйти от столкновения, но избежать наезда на ребёнка не удалось, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.