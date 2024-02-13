В Астане бухгалтер похитила в ТОО и проиграла в казино почти $1 млн

АЛМАТЫ, 13 фев — Sputnik. В Астане бухгалтер ТОО осуждена на 5 лет лишения свободы за то, что похитила в компании и проиграла в казино около 400 млн тенге, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
«Виновная, будучи бухгалтером в ТОО, ввела в заблуждение владельцев компании о выгодных инвестициях за рубежом, присвоив тем самым путем обмана денежные средства в сумме свыше 385,9 млн.тенге. Почти всю сумму похищенных денег осужденная проиграла в казино», — уточнили в ведомстве.
В сообщении отмечается, что гособвинитель представил все доказательства о виновности.
Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что КНБ и полиция ликвидировали сеть онлайн-казино в Казахстане. К проведению одной из самых масштабных совместных спецопераций привлекли более трех тысяч сотрудников МВД и КНБ. По стране «накрыли» 326 лото-клубов, под вывесками которых незаконно работали казино.
В результате спецоперации задержаны восемь основных организаторов преступной схемы, в том числе граждане ближнего и дальнего зарубежья.
По всей стране проведено 570 обысковых мероприятий в помещениях и офисах лото клубов.
Изъято 23 единицы огнестрельного и травматического оружия, денежные средства в сумме 247 миллионов тенге, 55 миллионов российских рублей, 125 тысяч долларов США, а также иные вещественные доказательства, включая документацию, компьютерную технику и мобильные устройства.
Ежемесячная совокупная прибыль лото клубов только одного региона в среднем составляла 300 миллионов тенге, соответственно со всех регионов страны порядка 6 миллиардов. При этом около 70% денежных средств выводилось за рубеж.