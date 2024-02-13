В Астане бухгалтер похитила в ТОО и проиграла в казино почти $1 млн

Ранее сообщалось, что КНБ и полиция ликвидировали сеть онлайн-казино в Казахстане. К проведению одной из самых масштабных совместных спецопераций привлекли более трех тысяч сотрудников МВД и КНБ. По стране «накрыли» 326 лото-клубов, под вывесками которых незаконно работали казино.