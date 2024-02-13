В Кызылорде убит подросток

«После окончания 7 урока, в 14:00, дети вышли из школы и пошли по домам. У входа в один из многоэтажных жилых домов, произошла эта трагедия. Здесь находились еще 3 детей, они доставили в больницу раненого. Подросток скончался при оказании ему первой медицинской помощи. Информация о том, что его ударили ножом, является ложной. Отец сообщил, что при осмотре тела ножевых ранений не было», — рассказал Есжанов.