Акимат выплатит компенсацию девочке, лишившейся пальца на качелях в Сатпаеве

Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Улытау.
Ответчиками выступали акимат Сатпаева и ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог».
«20 сентября 2020 года ребенок истца “К.”, 2016 года рождения, находясь на территории детской игровой площадки, расположенной в 8-м микрорайоне Сатпаева, вследствие неисправности качели получила телесное повреждение в виде травматической ампутации большого пальца левой кисти на уровне ногтевой фаланги. Осуществление госконтроля за безопасной эксплуатацией оборудования для детских игровых площадок входит в компетенцию ответчиков, данная обязанность ответчиками не осуществлена должным образом. Вследствие бездействия со стороны ответчиков причинён вред здоровью ребенка истца, в связи с чем она просила взыскать расходы на изготовление протеза пальца ребенку и моральный вред», — сообщили в суде.
Представители ответчиков иск не признали.
Решением суда в пользу девочки взысканы в счёт возмещения материального ущерба 697 242 тенге и компенсация морального вреда — 2 000 000 тенге.
Решение суда не вступило в законную силу.