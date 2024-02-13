Акимат выплатит компенсацию девочке, лишившейся пальца на качелях в Сатпаеве

«20 сентября 2020 года ребенок истца “К.”, 2016 года рождения, находясь на территории детской игровой площадки, расположенной в 8-м микрорайоне Сатпаева, вследствие неисправности качели получила телесное повреждение в виде травматической ампутации большого пальца левой кисти на уровне ногтевой фаланги. Осуществление госконтроля за безопасной эксплуатацией оборудования для детских игровых площадок входит в компетенцию ответчиков, данная обязанность ответчиками не осуществлена должным образом. Вследствие бездействия со стороны ответчиков причинён вред здоровью ребенка истца, в связи с чем она просила взыскать расходы на изготовление протеза пальца ребенку и моральный вред», — сообщили в суде.