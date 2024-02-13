Вонючие горы мешают людям жить: Из-за свалки под Кишинёвом местные жители никогда не открывают окна, а по улице передвигаются перебежками

Горы мусора достигают нескольких десятков метров. Свалка появилась здесь в 2012 году, и когда ее уберут, никто не знает. Запах становится невыносимым, особенно летом, но люди устали бить тревогу и ждут чуда. Люди говорят, что невольно приспособились и большую часть времени сидят дома с закрытыми окнами, сообщает @enewsmd.