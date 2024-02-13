Вонючие горы мешают людям жить: Из-за свалки под Кишинёвом местные жители никогда не открывают окна, а по улице передвигаются перебежками

Горы мусора достигают нескольких десятков метров. Свалка появилась здесь в 2012 году, и когда ее уберут, никто не знает. Запах становится невыносимым, особенно летом, но люди устали бить тревогу и ждут чуда. Люди говорят, что невольно приспособились и большую часть времени сидят дома с закрытыми окнами, сообщает @enewsmd.
Когда на улице холодно, люди забывают об этой беде, но, когда температура повышается, неприятный запах гниющих отходов становится невыносимым. Проблема усугубляется ветром, который несет тысячи целлофановых пакетов на дома людей.
Примар села Данчены признает существование этой проблемы и говорит, что всячески пытается убедить людей перестать приносить мусор, и, возможно, эта свалка когда-нибудь исчезнет.