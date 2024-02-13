«Тринадцатого февраля около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 20.30 уничтожили над территорией Брянской области украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в Минобороны РФ.