В Анапе огонь с мансарды горящей многоэтажки перекинулся на квартиры

Во вторник в МЧС России сообщили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома. По данным надзорного ведомства, ведётся также эвакуация и жителей близлежащих домов, ограничено движение транспортных средств. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе разместят в пунктах временного размещения на базе двух отелей, 34 человека уже направлены туда на выделенных автобусах. В МЧС уточнили, что эвакуировано было 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек.