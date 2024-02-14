Бежал из города и прятался от правосудия. Что известно о скандальном депутате-застройщике сгоревшей высотки в Анапе

В Анапе уже известны предварительные причины, которые привели к крупному пожару в 11-этажке по улице Объездной, 9. По поручению руководителя следственного управления в городе заведено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
«По предварительным оценкам площадь возгорания составила порядка тысячи квадратных метров. По указанию руководителя следственного управления СК России по краю А. К. Маслова следственным отделом по городу Анапа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Сейчас в 12-м микрорайоне Анапы, где полыхает жилая высотка, работают следователи и эксперты. Они проверят действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома. Также предстоит уточнить, как соблюдали в доме правила пожарной безопасности.
Многоэтажный жилой комплекс начали строить в 2010 году. Строительство вела компания местного депутата Владимира Блохи. Практически сразу же стройка обрела скандальную славу. Выяснилось, что застройщики возводили жилой дом без необходимой разрешительной документации. Даже проект дома не был утвержден в мэрии курорта.
«Установлено, что многоквартирный дом возводился в отсутствие проектной и разрешительной документации и введен в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года, которыми за гражданами признано право собственности на жилые помещения многоквартирного дома», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В 2011 году дом по решению суда сдали в эксплуатацию. Но по факту строительство продолжилось еще три года, но все равно не было закончено. В 2014 году отчаявшиеся владельцы въехали в недостроенное здание, которое пришлось доводить до ума собственными силами.
«В доме нет лифтов. Дом 10-ти этажный и 11-й этаж мансардный тоже жилой. Шахты есть, а лифты не установлены. Для комфортного проживания люди заделали на каждом этаже дыры своими силами, чтоб летом жара не проникала, зимой холод с ветром», — рассказывают жильцы многоэтажки.
Застройщик Владимир Блоха убегал от контактов с владельцами квартир в построенном его компанией доме. Впрочем, у правосудия к народному избраннику и так накопилось слишком много вопросов. В 2015 году он вошел в рейтинг должников по банковским кредитам и налоговым платежам по версии «Ведомостей». Объем задолженности депутата составил 103,9 млн рублей.
В 2020 году было заведено уголовное дело в отношении уже экс-депутата. Блоху обвинили в мошенничестве и взяли подписку о невыезде. Впрочем, подозреваемый тут же подался в бега. Два года беглый депутат из Анапы числился в розыске, а нашли его по системе видеопоиска преступников в Москве. В январе 2022 года мужчину задержали в Москве. Не исключено, что к списку обвинений прибавится еще одно — некачественное строительство жилых домов, которое привело к крупному пожару.