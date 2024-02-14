Бежал из города и прятался от правосудия. Что известно о скандальном депутате-застройщике сгоревшей высотки в Анапе

В 2020 году было заведено уголовное дело в отношении уже экс-депутата. Блоху обвинили в мошенничестве и взяли подписку о невыезде. Впрочем, подозреваемый тут же подался в бега. Два года беглый депутат из Анапы числился в розыске, а нашли его по системе видеопоиска преступников в Москве. В январе 2022 года мужчину задержали в Москве. Не исключено, что к списку обвинений прибавится еще одно — некачественное строительство жилых домов, которое привело к крупному пожару.