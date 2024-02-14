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«Предлагает посмотреть на котенка»: в Артеме орудует извращенец

В Артеме полиция разыскивает мужчину, показывающего детям непристойные снимки.
Источник: Комсомольская правда

В Артеме на улице Севастопольская мужчина подзывает людей на улице и показывает им непристойные фотографии. Полиция организовала поиски извращенца. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Обо всем в социальных сетях рассказала одна из местных жительниц. По ее словам, чаще всего мужчина подзывает к себе детей:

«Подходит к девочкам и предлагает купить телефон за 100 рублей или посмотреть на котенка».

Но когда доверчивые дети подходят к нему, то он показывает им далеко не детские снимки. О случившемся уже узнали в полиции, которая устанавливает личность приморца, чтобы в дальнейшем его задержать.

Сотрудники ведомства просят жителей города, которые знают что-либо о мужчине или его местонахождении, обратиться в ОМВД Артема по адресу улица Интернациональная, 83. Также можно позвонить по телефонам: 8−423−474−72−47, 8−914−976−28−87. Конфиденциальность гарантирована.