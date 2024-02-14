В Приморье мужчина попался на распространении рекламы о наркомагазине

В Уссурийске в районе улицы Агеева задержали 47-летнего мужчину, который с помощью баллончика с краской оставлял рекламу наркотического магазина. Его доставили в отдел и составили на него административный протокол, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморью.