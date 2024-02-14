В Приморье мужчина попался на распространении рекламы о наркомагазине

В Уссурийске в районе улицы Агеева задержали 47-летнего мужчину, который с помощью баллончика с краской оставлял рекламу наркотического магазина. Его доставили в отдел и составили на него административный протокол, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморью.
В отделе житель города объяснил, что с ним связались в одном из мессенджеров и предложили заработать на распространении рекламы наркотического магазина. За каждый оставленный адрес он получал 100 рублей.
В итоге на него составили административный протокол по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ за незаконную рекламу запрещенных веществ. Теперь мужчине грозит штраф до пяти тысяч рублей. Наказание ему вынесет суд.
В полиции напомнили, что за незаконный сбыт наркотиков грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, а за пропаганду можно получить штраф и в 30 тысяч рублей.