Под Хабаровском водитель Nissan отправил в больницу мать с дочкой на Toyota

Под Хабаровском водитель Nissan сбил Toyota, в котором ехали мать с дочерью. Женщина с ребёнком попали в больницу. Виновник был ослеплён светом фар, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 13 февраля на первом километре трассы А-370 «Уссури». 71-летний водитель Nissan AD двигался в сторону села Сосновки, потерял контроль над движением и оказался на встречной полосе. Там универсал врезался в Toyota Passo, в котором ехали мать и её 6-летняя дочь — удар пришёлся в левую часть кузова.
По предварительным данным, ребёнок получил травму шейного отдела позвоночника. Вместе с матерью его доставили в краевую клиническую больницу для обследования. Отмечается, что фатальных последствий удалось избежать, поскольку оба пострадавших были пристёгнуты.
Со слов инициатора ДТП, на встречную полосу он выехал из-за того, что был ослеплён светом фар от встречного автомобиля. Точные обстоятельства аварии установят сотрудники Госавтоинспекции.