Под Хабаровском водитель Nissan отправил в больницу мать с дочкой на Toyota

Авария произошла вечером 13 февраля на первом километре трассы А-370 «Уссури». 71-летний водитель Nissan AD двигался в сторону села Сосновки, потерял контроль над движением и оказался на встречной полосе. Там универсал врезался в Toyota Passo, в котором ехали мать и её 6-летняя дочь — удар пришёлся в левую часть кузова.