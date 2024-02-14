За два свёртка с запрещённым веществом из тайника скрутили мужчину в Красноярском крае

При обыске по месту проживания злоумышленника в Советском районе полицейские обнаружили электронные весы, упаковочный материал, а также небольшую упаковку с аналогичным содержимым. Всего у задержанного было изъято 500 г наркотического средства метадон.
По версии стражей правопорядка, подозреваемый по указаниям неустановленного куратора, поступавшим через мессенджер, забрал из схрона «синтетику». В дальнейшем он должен был расфасовать запрещённое вещество на мелкие дозы и сбыть бесконтактным способом через закладки.
Следователем СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.