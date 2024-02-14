За два свёртка с запрещённым веществом из тайника скрутили мужчину в Красноярском крае

Сотрудники МУ МВД России «Красноярское» в ходе реализации оперативной информации задержали в лесном массиве недалеко от Международного аэропорта Красноярск 39-летнего жителя краевого центра в момент, когда тот забрал из тайника 2 свёртка с запрещённым веществом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.