Налётчик унёс из банка в Хабаровске около 13 млн рублей

По предварительным данным преступник имел при себе предметы, похожие на пистолет и ручные гранаты. Под угрозой их применения он открыто похитил 11 миллионов рублей и иностранную валюту. Общий ущерб составил 13 миллионов рублей. В настоящее время сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из городской полиции и отдела полиции № 1 проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого.