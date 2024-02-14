Налётчик унёс из банка в Хабаровске около 13 млн рублей

Отделение банка АТБ было ограблено в Южном микрорайоне Хабаровска неустановленным преступником — об этом корреспонденту ИА "Хабаровский край сегодня рассказал источник, знакомый с ситуацией. По неофициальной информации, налёт был совершён минувшим вечером. Факт нападения подтвердили в правоохранительных органах.
— В вечернее время в полицию поступило сообщение о том, что в офисе банка, расположенном на улице Краснореченской в Индустриальном районе, вооруженный мужчина похитил крупную сумму денег. На место незамедлительно были направлены патрульные экипажи полиции, Росгвардии и следственно-оперативная группа, — сообщили управлении МВД России по городу Хабаровску.
По предварительным данным преступник имел при себе предметы, похожие на пистолет и ручные гранаты. Под угрозой их применения он открыто похитил 11 миллионов рублей и иностранную валюту. Общий ущерб составил 13 миллионов рублей. В настоящее время сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из городской полиции и отдела полиции № 1 проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого.