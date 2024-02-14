Табун лошадей замерз и оказался заметен снегом в Актюбинской области (видео)

Телеканал поделился кадрами из поселка Аксу, где несколько лошадей погибли под снегом. Высота снежного покрова здесь превышает метр.
В регионе уже несколько дней бушует непогода. Особенно сложно сейчас приходится скотоводам. Сильный гололед и высокие сугробы не только осложняют деятельность хозяйств, но и представляют смертельную угрозу для животных. Так, в Мугалжарском районе жертвой непогоды стали несколько голов лошадей одного из частных хозяйств.
Сельчане доставляют корм прямо на пастбище. Они переживают, что запасов сена не хватит до наступления весны, и может произойти массовая гибель скота.
Специалисты, между тем, утверждают, что поводов для беспокойства нет. Угрожающая для домашнего скота ситуация сложилась только в северной части области. И ситуация в Аксу — единственный случай падежа.
«Такое природное явление наблюдается раз в 15−20 лет. Конечно, приходится нелегко. Но говорить о массовой гибели скота нет повода. В регионе достаточно корма — запасли почти 3 млн тонн сена, запасов комбикорма тоже достаточно», — заверил руководитель отдела областного управления сельского хозяйства Панабек Бимуратов.
Однако прогнозы синоптиков пока не радуют. После дождя снега почти по всей территории Актюбинской области ожидается гололед.
В управлении сельского хозяйства призвали фермеров перегнать по возможности скот ближе к населенным пунктам.
Напомним, в конце прошлой недели на Казахстан обрушилась непогода.