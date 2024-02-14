Табун лошадей замерз и оказался заметен снегом в Актюбинской области (видео)

В регионе уже несколько дней бушует непогода. Особенно сложно сейчас приходится скотоводам. Сильный гололед и высокие сугробы не только осложняют деятельность хозяйств, но и представляют смертельную угрозу для животных. Так, в Мугалжарском районе жертвой непогоды стали несколько голов лошадей одного из частных хозяйств.