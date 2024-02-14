В Хабаровске упустили налетчика, похитившего более 13 млн рублей из банка

В УМВД России по Хабаровскому краю рассказали, что вечером вторника в дежурную часть поступил тревожный звонок. Сообщалось, что в отделении банка в районе остановки «Заводская» неизвестный требует деньги, угрожая предметами, похожими на пистолет и гранаты. Его добычей стали 11 миллионов рублей и валюта. В общей сложности ущерб составил более 13 миллионов рублей.