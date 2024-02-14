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В Хабаровске упустили налетчика, похитившего более 13 млн рублей из банка

Подозреваемого в вооруженном нападении на офис банка разыскивают хабаровские полицейские. Он угрожал сотрудникам кредитного учреждения оружием.

В УМВД России по Хабаровскому краю рассказали, что вечером вторника в дежурную часть поступил тревожный звонок. Сообщалось, что в отделении банка в районе остановки «Заводская» неизвестный требует деньги, угрожая предметами, похожими на пистолет и гранаты. Его добычей стали 11 миллионов рублей и валюта. В общей сложности ущерб составил более 13 миллионов рублей.

На место незамедлительно были направлены патрульные экипажи полиции, Росгвардии и следственно-оперативная группа, но налетчику удалось скрыться.

Личность злоумышленника устанавливают. Проводятся мероприятия по его задержанию.