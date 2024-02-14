В Тайшете семья погибшего на работе электрика по суду получит от предприятия компенсацию

Факт гибели сотрудника руководство компании посчитало «не связанным с производством» и никаких страховых выплат жена и дочь мужчины не получили. Теперь же, поле вмешательства прокуратуры, они получат компенсацию в размере 800 тысяч рублей, как только решение суда вступит в законную силу.