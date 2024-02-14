Житель Ангарска пришел чинить корабль и украл вещи на 63 тысячи

Сотрудники Байкало-Ангарского линейного отделения полиции задержали хитрого ремонтника из Ангарска. Со слов 27-летнего жителя поселка Листвянка, его корабль был ограблен — украли игровую приставку, сварочный аппарат и зарядное устройство общей стоимостью около 63 тысяч рублей. Судно находилось на стоянке в Ольхонском районе.
— Расследование показало, что на корабле проводились ремонтные работы. Ремонтник признался в том, что он украл предметы. Игровую приставку он продал в комиссионном магазине в Ангарске за 7 тысяч рублей. Сварочный аппарат и зарядное устройство он оставил себе. Оборудование уже изъято и скоро будет возвращено владельцу. Теперь остается только вернуть приставку, — говорят в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Было заведено уголовное дело, и вору грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.