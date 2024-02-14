В Ангарске за попытку убийства экс-жены в колонию строгого режима отправлен пенсионер

Как рассказали в пресс-службе суда, драма, едва не закончившаяся трагедией, разыгралась в июле прошлого года:
«65-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к своей бывшей супруге и ныне сожительнице, в связи с возникшим чувством ревности, совершил покушение на ее убийство. Отверткой, руками, сжатыми в кулак, а затем утюгом он нанес женщине множественные удары в жизненно важные части тела — грудную клетку, шею и голову».
Взъярившийся ангарчанин не добил свою жертву лишь потому, что в какой-то момент посчитал ее мертвой — она «перестала подавать признаки жизни». Когда он вышел из комнаты, избитая до полусмерти женщина смогла добраться до соседей. Они-то и вызывали скорую и полицию.
Во время следствия мужчина вину свою признал частично, при этом активно раскаивался в содеянном и извинялся перед жертвой. Это, вкупе с «неудовлетворительным состоянием здоровья», преклонным возрастом и «отсутствием отягчающих обстоятельств», повлияло на приговор, смягчив его.