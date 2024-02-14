В Ангарске за попытку убийства экс-жены в колонию строгого режима отправлен пенсионер

«65-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к своей бывшей супруге и ныне сожительнице, в связи с возникшим чувством ревности, совершил покушение на ее убийство. Отверткой, руками, сжатыми в кулак, а затем утюгом он нанес женщине множественные удары в жизненно важные части тела — грудную клетку, шею и голову».