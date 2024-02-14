В Ангарске гость, обидевшись на хозяина квартиры, устроил пожар

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, к ЧП привела ссора приятелей-собутыльников.
Двое мужчин коротали вечер за бутылкой и беседой. Как это часто бывает, в какой-то момент спор перерос в конфликт. Обидевшийся на хозяина 49-летний гость (к слову, ранее судимый) ушел. Но решил оставить за собой последнее слово:
«…он вышел на лестничную площадку и через замочную скважину при помощи шприца впрыснул легковоспламеняющуюся жидкость в квартиру, после чего поджег ее».
К счастью, было еще не очень поздно, и никто из людей не пострадал. Чего не скажешь про квартиру, где проходило застолье. Поджигателя правоохранителям искать долго не пришлось.