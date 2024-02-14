Житель Усолья-Сибирского обвиняется в покушении на убийство трех людей

37-летний житель Усолья-Сибирского стал главным подозреваемым в покушении на убийство трех людей. Следователи уже предъявили обвинения мужчине. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.
— По версии следствия, 4 февраля текущего года обвиняемый со своим двоюродным братом и двумя женщинами находились дома у одной из них в поселке Тайтурка Усольского района. Там компания решила распить спиртные напитки, — рассказывают в ведомстве.
Во время посиделки между гостями произошел конфликт. Тогда обвиняемый схватился за нож. Сначала он несколько раз ударил холодным оружием родственника, а после накинулся и на хозяйку квартиры. Второй женщине не удалось остаться невредимой. Мужчина на нее накинулся, когда та пыталась остановить его. Затем он убежал с места преступления. А одной из раненых сибирячек удалось вызвать скорую помощь.
Подозреваемый был быстро задержан. В настоящее время он находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.