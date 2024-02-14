Житель Усолья-Сибирского обвиняется в покушении на убийство трех людей

Во время посиделки между гостями произошел конфликт. Тогда обвиняемый схватился за нож. Сначала он несколько раз ударил холодным оружием родственника, а после накинулся и на хозяйку квартиры. Второй женщине не удалось остаться невредимой. Мужчина на нее накинулся, когда та пыталась остановить его. Затем он убежал с места преступления. А одной из раненых сибирячек удалось вызвать скорую помощь.