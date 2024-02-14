Присяжные признали новосибирца виновным в нападении на полицейского

По данным следствия, 28 марта 2023 года 61-летний житель Мошковского района во время ссоры с соседкой угрожал ей ружьем. Женщина вызвала полицию. Когда они приехали к мужчине и позвонили ему дверь, Казанцев открыл дверь и выстрелил в одного из полицейских.