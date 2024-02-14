Присяжные признали новосибирца виновным в нападении на полицейского

Во вторник, 13 февраля, коллегия присяжных Новосибирского областного суда вынесла обвинительный вердикт по делу в отношении Валерия Казанцева, который обвинялся в нападении на полицейского. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции НСО».
По данным следствия, 28 марта 2023 года 61-летний житель Мошковского района во время ссоры с соседкой угрожал ей ружьем. Женщина вызвала полицию. Когда они приехали к мужчине и позвонили ему дверь, Казанцев открыл дверь и выстрелил в одного из полицейских.
«Полицейский не пострадал, потому что сумел увернуться. После задержания мужчина заявил, что заминировал свою квартиру с помощью “растяжки”. Специалисты взрывное устройство не обнаружили», — говорится в сообщении.
Присяжные признали его виновным в нападении на полицейского и в сообщении о ложном минировании квартиры.
В понедельник, 19 февраля, суд вынесет приговор Казанцеву.
Напомним, присяжные суда оправдали подозреваемых в убийстве хирурга в Новосибирске.