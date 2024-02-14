К принудительным работам приговорили виновника страшного ДТП недалеко от Братска, в котором погибли отец и сын

Трагедия случилась утром 5 августа 2022 года. Со стороны Усть-Кута в Красноярский край на автомобиле Hyundai ix35 ехали девушка и двое мужчин, один из которых был за рулём. Как установил суд, водитель иномарки начал совершать обгон впереди идущего автомобиля, однако не убедился в безопасности манёвра — по встречной полосе в этот момент двигалась «Нива» с прицепом. Разъехаться или затормозить автомобили не успели — произошло столкновение лоб в лоб.
В результате ДТП двое мужчин, ехавших в отечественном авто, погибли на месте происшествия. Как выяснилось, это был отец и его взрослый сын. Находившиеся в иномарке люди получили травмы разной степени тяжести, им понадобилась помощь медиков.
В судебном заседании подсудимый вину не признал полностью, настаивая, что столкновение произошло на его полосе движения. Судом указанные показания подсудимого признаны недостоверными, противоречивыми, основанными на желании избежать наказания за совершённое преступление, — уточнили в суде.
В суде добавили, что показания красноярца были опровергнуты совокупностью доказательств по делу. В том числе и показаниями свидетелей.
В итоге суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), и назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 4 года с удержанием 20% заработка в доход государства. Как уточнили в суде, осуждённый будет находиться в специальном центре на территории Красноярского края, станет ездить на работу и возвращаться на территорию учреждения.
Кроме этого, суд лишил мужчину водительских прав на 3 года и обязал выплатить компенсацию близким родственникам погибших мужчин.
Приговор в законную силу пока не вступил.