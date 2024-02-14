К принудительным работам приговорили виновника страшного ДТП недалеко от Братска, в котором погибли отец и сын

Трагедия случилась утром 5 августа 2022 года. Со стороны Усть-Кута в Красноярский край на автомобиле Hyundai ix35 ехали девушка и двое мужчин, один из которых был за рулём. Как установил суд, водитель иномарки начал совершать обгон впереди идущего автомобиля, однако не убедился в безопасности манёвра — по встречной полосе в этот момент двигалась «Нива» с прицепом. Разъехаться или затормозить автомобили не успели — произошло столкновение лоб в лоб.