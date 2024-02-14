58-летний водитель погиб в ДТП в Хабаровском крае, съехав в кювет, сообщает пресс-служба ГИБДД по Хабаровскому краю.
ДТП произошло в районе 459 км + 420 м автодороги А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино», водитель автомобиля «Лэнд Ровер Фрилансер», ехавший из поселка Ванино, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречку и съехал в кювет.
58-летний водитель погиб на месте до приезда скорой помощи. Предполагается, что мужчина бы пьян. Тело мужчины было обнаружено в метре от автомобиля. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно- медицинской экспертизы.
20-летний пассажир не пострадал.
На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.