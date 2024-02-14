Новый оборот в прогремевшем на все Приморье деле с нападением на участника СВО

Меру пресечения одному из несовершеннолетних, который в составе группы лиц избил участника СВО, избрали в Уссурийске, сообщает ИА PrimaMedia. Как уточнили в пресс-службе СУ СК по Приморскому краю, подростка заключили под стражу сроком на один месяц и 15 суток.
«Вопрос о мере пресечения трем другим подозреваемым в настоящее время рассматривается в суде», — подытожили в ведомстве.
Напомним, речь идет о задержании ребят, подозреваемых в избиении и ограблении участника СВО. Инцидент произошел в конце января: школьники ворвались в дом мужчины, похитили имущество на 7 тысяч рублей. Все свои злодеяния подростки снимали на камеру мобильного телефона.
Как рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова, школьники стоят на профилактическом учете в полиции. Большинство из них воспитывается в неполных семьях.