Новый оборот в прогремевшем на все Приморье деле с нападением на участника СВО

Меру пресечения одному из несовершеннолетних, который в составе группы лиц избил участника СВО, избрали в Уссурийске, сообщает ИА PrimaMedia. Как уточнили в пресс-службе СУ СК по Приморскому краю, подростка заключили под стражу сроком на один месяц и 15 суток.