Расследование установило, что обвиняемые вступили в контакт с одним из лидеров террористической ячейки и выразили желание оказать финансовую поддержку боевикам. В дальнейшем на электронный счет киви-кошелька, представленный зарубежным эмиссаром организации, мужчины перевели 4 тыс. руб.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование террористической деятельности).
Ранее стало известно о задержании в Алтайском крае студента, который, по данным спецслужб, пытался отправить лекарства боевикам запрещенной в РФ террористической организации.
Илья Николаев.
В Красноярске иностранцам дали по 8,5 лет за финансирование терроризма
Первый восточный окружной военный суд на выездном заседании в Красноярске рассмотрел уголовное дело двух граждан Таджикистана, которые обвинялись в финансировании международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Каждому трибунал назначил 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Красноярскому краю.
Расследование установило, что обвиняемые вступили в контакт с одним из лидеров террористической ячейки и выразили желание оказать финансовую поддержку боевикам. В дальнейшем на электронный счет киви-кошелька, представленный зарубежным эмиссаром организации, мужчины перевели 4 тыс. руб.