В Красноярске иностранцам дали по 8,5 лет за финансирование терроризма

Расследование установило, что обвиняемые вступили в контакт с одним из лидеров террористической ячейки и выразили желание оказать финансовую поддержку боевикам. В дальнейшем на электронный счет киви-кошелька, представленный зарубежным эмиссаром организации, мужчины перевели 4 тыс. руб.



Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование террористической деятельности).



Ранее стало известно о задержании в Алтайском крае студента, который, по данным спецслужб, пытался отправить лекарства боевикам запрещенной в РФ террористической организации.



Илья Николаев.