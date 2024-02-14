Мэрия Новосибирска провела расследование после того, как одноклассница избила девочку

Мэрия Новосибирска провела собственное расследование после того, как в одной из новосибирских школ одноклассница избила девочку.
Как сообщили КП-Новосибирск в ведомстве, в данный момент обе участницы потасовки продолжают ходить на уроки. Чтобы таких конфликтов больше не было, в школе организована работа педагогов-психологов, социальных педагогов, заместителя директора по воспитательной работе, классных руководителей.
А на совещаниях учителям постоянно напоминают о том, что важно следить за соблюдением учениками мер безопасности на уроках и переменах.