Мэрия Новосибирска провела расследование после того, как одноклассница избила девочку

Как сообщили КП-Новосибирск в ведомстве, в данный момент обе участницы потасовки продолжают ходить на уроки. Чтобы таких конфликтов больше не было, в школе организована работа педагогов-психологов, социальных педагогов, заместителя директора по воспитательной работе, классных руководителей.