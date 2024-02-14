Сотрудники ФСБ обнаружили нарколабораторию в Хабаровске, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.
Лабораторию у себя дома организовали два местных жителя: 28-летний уроженец Украины и 35-летний уроженец Башкирии. Во время обыска правоохранители изъяли более 20 кг готовых к сбыту синтетических наркотиков, 300 литров химических реактивов, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.
«Уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере) возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю», — сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.
Злоумышленники были задержаны и им избрана мера пресечения заключение под стражу. Расследование продолжается.