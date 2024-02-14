Сотрудники ФСБ обнаружили нарколабораторию в Хабаровске

Лабораторию у себя дома организовали два местных жителя: 28-летний уроженец Украины и 35-летний уроженец Башкирии. Во время обыска правоохранители изъяли более 20 кг готовых к сбыту синтетических наркотиков, 300 литров химических реактивов, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.