Во Владивостоке под лед ушел автомобиль

К слову, в ведомстве также напомнили, что выезд на лед во Владивостоке категорически запрещен. За нарушение полагается штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 3 до 5 тыс рублей; на юридических лиц — от 20 до 50 тыс рублей.