Во Владивостоке под лед ушел автомобиль

Очередное ЧП на льду: в районе острова Скребцова утонул автомобиль, сообщает ИА PrimaMedia. В пресс-службе администрации уточнили, что водитель успел выбраться из машины.
Сообщение о случившемся поступило в 12.10 — в районе так называемой «коврижки» под лед провалился автомобиль. После этого к месту оперативно выдвинулись специалисты Владивостокской поисково-спасательной службы. В администрации города уточнили, что заявитель от помощи ВГПСС отказался.
«Спасатели предложили водителю добраться до берега. Он отказался. Машины спасатели не поднимают из воды — этим занимаются частные службы. Задача спасателей — сохранение жизни человеку», — уточнили в пресс-службе.
К слову, в ведомстве также напомнили, что выезд на лед во Владивостоке категорически запрещен. За нарушение полагается штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 3 до 5 тыс рублей; на юридических лиц — от 20 до 50 тыс рублей.
Напомним, выход на лед разрешен до 1 марта.