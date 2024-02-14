Появилось фото и видео с места ограбления банка в Хабаровске

Разбойное нападение произошло накануне вечером в Индустриальном районе города Хабаровска. Неизвестный наведался в одно из отделений финансовой организации. «АТБ» на улице Краснореченской, 69. Публикуем фотографии и видео с места происшествия, где произошло ограбление банка.
Напомним, грабитель пришел в отделение 13 февраля в 18:45. Известно, что это был мужчина, лицо его скрывала медицинская маска, а на руках были перчатки.
Он взял двоих менеджеров, подвел их к кассовому окну и потребовал отдать деньги. Добычей его стало 11 миллионов рублей и валюта. Общий ущерб составил почти 13 миллионов рублей.
По предварительным данным, мужчина был вооружен пистолетом и гранатами. За невыполнение менеджерами его требований, грабитель угрожал расправой.
— В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.