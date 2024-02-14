Омбудсмен: самым молодым самоубийцей в Новосибирске стал 10-летний мальчик

10-летний ребенок стал самым юным из тех, кто свел счет с жизнью в Новосибирске. Об этом порталу Сиб.фм сообщила омбудсмен по правам детей в Новосибирской области Надежда Болтенко.
Также Надежда Болтенко высказалась о необходимости активизировать поддержку детей, в том числе обеспечить беспроблемный переход из младшей школы в среднюю.
Сегодня дети это не только наше будущее, но и наше настоящее.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что омбудсмен Болтенко осветила проблему абортов среди несовершеннолетних в Новосибирской области.