Массовую драку устроили подростки в Талдыкоргане

Ранее жительница одного из сел Мангистауской области заявила, что ее несовершеннолетнего сына с инвалидностью избила группа подростков. В Департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что сначала привлекли юношей к административному наказанию. Однако позже дело об избиении 14-летнего подростка переквалифицировали с административного на уголовное. В совершении преступления подозревают двух школьников 14 и 15 лет.