Омич вложил в «инвестиции» и лишился более 1 миллиона рублей

Ранее «МК в Омске» писал о медсестре, которая взяла кредит, а также продала машину, смартфон и золото. Все деньги — более двух миллионов рублей — женщина перевела мошенникам. При этом с ней общались несколько аферистов, представлявшихся сотрудниками оператора сотовой связи, Центробанка и ФСБ.