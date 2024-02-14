Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Омич вложил в «инвестиции» и лишился более 1 миллиона рублей

Крупную сумму денег похитили аферисты у омича под предлогом инвестиций якобы на фондовом рынке.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Всего 64-летний омич лишился 1 миллиона 128 тысяч рублей. Полицейские направили запросы в банковские организации и операторам сотовой связи. Злоумышленников ищут.

Всего же за минувшие дежурные сутки в Омской области в полицию обратились 17 человек, ставших жертвой дистанционных мошенников.

Ранее «МК в Омске» писал о медсестре, которая взяла кредит, а также продала машину, смартфон и золото. Все деньги — более двух миллионов рублей — женщина перевела мошенникам. При этом с ней общались несколько аферистов, представлявшихся сотрудниками оператора сотовой связи, Центробанка и ФСБ.