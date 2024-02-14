Средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над российскими регионами

Life.ru сообщал, что сегодня ночью угроза ракетной опасности была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке со стороны ВСУ, в результате которой пострадала женщина.