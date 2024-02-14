В Челябинской области полностью восстановили прерванное из-за аварии движение поездов

Вечером 12 февраля на станции Бердяуш 12 вагонов сошли с рельсов после того, как хозяйственный поезд столкнулся с грузовым. По предварительным данным, причиной аварии стал проезд машинистом тепловоза на запрещающий сигнал светофора. Движение по станции приостановили, из графика выбились несколько пассажирских поездов. Восстановить один из путей удалось только к утру следующего дня. Выяснилось, что допустивший грубое нарушение инструкции машинист пришёл на работу пьяным. Он уговорил фельдшера разрешить ему не проходить предрейсовый медицинский осмотр. Тепловозника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.