Больше 60 пострадавших, иски и наггетсы с сальмонеллой: последние новости о массовом отравлении в Дальнереченске

Общепит давно стал обыденностью, постепенно он проникает даже в небольшие города. Ну, а что? Удобно и быстро: не надо заморачиваться с рецептами. Кафе с ресторанами есть и в Дальнереченске. Для любителей фаст-фуда в этом небольшом городе есть даже одна бургерная. Место выбирали для семейного отдыха, иногда там праздновали детские дни рождения. Когда кафе вновь откроется — неизвестно.