Больше 60 пострадавших, иски и наггетсы с сальмонеллой: последние новости о массовом отравлении в Дальнереченске

Общепит давно стал обыденностью, постепенно он проникает даже в небольшие города. Ну, а что? Удобно и быстро: не надо заморачиваться с рецептами. Кафе с ресторанами есть и в Дальнереченске. Для любителей фаст-фуда в этом небольшом городе есть даже одна бургерная. Место выбирали для семейного отдыха, иногда там праздновали детские дни рождения. Когда кафе вновь откроется — неизвестно.
Почти с утра 11 февраля здесь толпились представители Роспотребнадзора, СК и прокуратуры. Уже тогда в горбольницу оперативно госпитализировали более 20 человек, причины — неизвестны. Жалобы были разные: кто сетовал на плохой стул, кто — на тошноту, у многих даже поднялась температура. В общем, налицо все признаки отравления. Быстро выяснилась взаимосвязь между пострадавшими: все ужинали в одном заведении. Следы красными нитями вели в «М-Бургер». Для местных — вполне приличное заведение.
От первого лица
«Дочь в пятницу была там, вчера утром слегла, температура и все сопутствующие. Мы пока сами пытаемся выкарабкаться, с врачами на связи».
«Всегда там ели, и все было отлично, в этот раз что-то пошло не так. Всем выздоровления!», — поделились с «КП» пострадавшие.
«Готовы отвечать»
Представители заведения отреагировали на шумиху, отметив, что в отравлении могут быть виноваты плохие ингредиенты от поставщика. Со своей стороны бургерная якобы предпринимает все необходимое для разрешения ситуации:
«В нашем кафе произошла катастрофичная ситуация, которая привела к большому числу заболевших. Мы приносим свои глубочайшие извинения за произошедшее».
Справедливости ради, компания заявила, что не станет ни в коем случае снимать с себя ответственность. Однако больше обращений к народу пока не последовало: ни об ущербе, ни о возможных компенсациях пострадавших.
Официально
По одной из версий следствия, заведение общепита последнюю неделю не соблюдало санитарно-эпидемиологические требования, из-за чего люди и отравились.
«Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ», — отметили в СУ СК РФ по Приморскому краю.
Детям лучше давать овощи
Пока следователи ищут виновных, сотрудники Роспотребнадзора нашли возбудителей опасной инфекции. В кафе выявили многочисленные нарушения, в том числе отсутствие документации, подтверждающей соответствие пищевой продукции, в том числе на сырье. На полуфабрикатах собственного приготовления не было маркировки о дате изготовления и сроках реализации.
Кто же главный виновник? Наггетсы и соусы с использованием продуктов из курицы. Как вы уже догадались, в них нашли сальмонеллу. И если это и можно списать на нерадивого поставщика, то другие нарушения, обнаруженные специалистами, вряд ли:
«Выявлено несоблюдение поточности и последовательности технологических процессов и отсутствие сведений у сотрудников о прохождении медосмотров и другое», — рассказали «КП» в региональном управлении Роспотребнадзора.
Что говорят специалисты
Эту болезнь вызывают неспороносные бактерии самольнеллы. Они до года хорошо сохраняются в мясе и способны в нем размножаться, никак не изменяя внешний вид продукции. Замораживание не влияет на жизнеспособность этих бактерий. Помогает только долгое кипячение и засолка.
Еще не конец
На момент публикации официально известно о 62 пострадавшем. Данные продолжают обновляться. Часть пациентов разместили в горбольнице, часть госпитализировали в другие медучреждения.
Пострадавшие утверждают, что далеко не все из них обратились в больницу, кто-то просто отлежался дома. Число отравившихся вполне может превысить и сотню: заведение пользовалось популярностью. К счастью, среди тех, кто оказался в больнице, нет тяжелых пациентов. Погибших тоже нет.
Роспотребнадзор уже готовит иск и просит пострадавших присоединиться к нему.