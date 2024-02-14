В Ростовской области затопило дворы и дома в станице Грушевской

Администрация Грушевского сельского поселения опубликовала памятку, напоминающую о правилах поведения во время паводковых подтоплений. Так, при необходимости эвакуироваться людей просят взять с собой запас продуктов на три дня. А при резком подъёме воды необходимо забраться на чердак или крышу.