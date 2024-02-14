В Ростовской области затопило дворы и дома в станице Грушевской Аксайского района. Пользователи соцсетей активно публикуют соответствующие фото и видео.
Как уточняет Don Mash, часть жителей эвакуирована. Местные сообщают, что люди вынуждены передвигаться на моторных лодках. Затоплены жилые дома, хозпостройки, огороды, инфраструктура. Дороги превратились в реки.
Администрация Грушевского сельского поселения опубликовала памятку, напоминающую о правилах поведения во время паводковых подтоплений. Так, при необходимости эвакуироваться людей просят взять с собой запас продуктов на три дня. А при резком подъёме воды необходимо забраться на чердак или крышу.
А ранее мы сообщали, что из-за непогоды в 23 городах и районах Ростовской области был введён режим повышенной готовности.