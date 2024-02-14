Над Черным морем уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников

Киевский режим пытался совершить террористическую атаку по российским объектам. Для этого украинские войска использовали девять беспилотников. Дежурные средства ПВО сбили и уничтожили шесть дронов над акваторией Черного моря. Кроме того, два БПЛА нейтрализовали над Белгородской областью и еще один — над Воронежской.