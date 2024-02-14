Над Черным морем уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников

В ночь на среду, 14 февраля, средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили шесть беспилотных летательных аппаратов над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Киевский режим пытался совершить террористическую атаку по российским объектам. Для этого украинские войска использовали девять беспилотников. Дежурные средства ПВО сбили и уничтожили шесть дронов над акваторией Черного моря. Кроме того, два БПЛА нейтрализовали над Белгородской областью и еще один — над Воронежской.
Напомним, в ночь на 9 февраля средства противовоздушной обороны перехватили шесть беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря. В Минобороны России отметили, что киевский режим вновь попытался совершить террористическую атаку по российским объектам.