При пожаре на юге Челябинской области погиб мужчина

Тревожный сигнал о горящем одноквартирном доме на улице Целинной поступил в пожарную часть во вторник, 13 февраля.
— К месту вызова были направлены две единицы техники и 10 человек личного состава, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Огнеборцы быстро локализовали возгорание. В ходе тушения и обследования помещения был обнаружен погибший мужчина, отравившийся продуктами горения.
Огонь уничтожил дом изнутри.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Ещё одна огненная трагедия произошла в конце января в Сосновском районе. При пожаре в частном доме погибла 82-летняя женщина-инвалид.