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При пожаре на юге Челябинской области погиб мужчина

В посёлке Павловский Брединского района при пожаре в частном доме погиб 54-летний мужчина. Он отравился продуктами горения, сообщили в областном управлении МЧС.
Источник: Главное управление МЧС по Челябинской области

Тревожный сигнал о горящем одноквартирном доме на улице Целинной поступил в пожарную часть во вторник, 13 февраля.

— К месту вызова были направлены две единицы техники и 10 человек личного состава, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Огнеборцы быстро локализовали возгорание. В ходе тушения и обследования помещения был обнаружен погибший мужчина, отравившийся продуктами горения.

Огонь уничтожил дом изнутри.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Ещё одна огненная трагедия произошла в конце января в Сосновском районе. При пожаре в частном доме погибла 82-летняя женщина-инвалид.

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