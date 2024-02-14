При пожаре на юге Челябинской области погиб мужчина

— К месту вызова были направлены две единицы техники и 10 человек личного состава, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Огнеборцы быстро локализовали возгорание. В ходе тушения и обследования помещения был обнаружен погибший мужчина, отравившийся продуктами горения.