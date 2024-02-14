Двоих наркосбытчиков застали с поличным в Братске

В Братске сотрудники полиции задержали 20-летнего и 23-летнего наркосбытчиков — жителей Усть-Илимска. Парни делали закладки в разных районах Братска и родного города. Всего из незаконного оборота изъяли более 4 км синтетики. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВС ЛУ МВД России на транспорте.
Правоохранители при личном досмотре 20-летнего наркозакладчика изъяли у него пакетик со светлым веществом и сотовый телефон, в которым были координаты расположения закладок. Также оперативники установили 23-летнего знакомого задержанного, у которого также в телефоне нашли координаты размещения закладок как в Братске, так и в Усть-Илимске.
Следователи возбудили семь уголовных дел. Обвиняемых заключили под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Иркутске задержали 33-летнего наркозакладчика. Мужчина ходил вдоль забора и нервно оглядывался. Такое поведение привлекло внимание правоохранителей.