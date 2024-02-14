Двоих наркосбытчиков застали с поличным в Братске

Правоохранители при личном досмотре 20-летнего наркозакладчика изъяли у него пакетик со светлым веществом и сотовый телефон, в которым были координаты расположения закладок. Также оперативники установили 23-летнего знакомого задержанного, у которого также в телефоне нашли координаты размещения закладок как в Братске, так и в Усть-Илимске.