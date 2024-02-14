Ачинская полиция разыскивает подозреваемую в мошенничестве владелицу турфирмы

Уголовное дело на директора турфирмы «Вояж» было заведено еще в марте 2017 года. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействию коррупции установили, что в 2016 году она получила от местной жительницы более 600 тысяч рублей в качестве оплаты за туристические путевки. И потратила на личные нужды. Затем заявление просто посыпались от обманутых клиентов. А сама подозреваемая скрылась.