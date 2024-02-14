Под Красноярском двое незнакомцев похитили женщину ради ее денег

По версии правоохранителей, вечером 29 января рядом с 46-летней сибирячкой, возвращавшейся домой, остановился автомобиль. Двое мужчин, заявив, что они из полиции, усадили горожанку в салон, после чего вывезли за пределы Сосновоборска. Там незнакомцы потребовали пароль от мобильного телефона похищенной и, получив нужную информацию, перевели деньги со счета женщины на свои счета, а также отобрали у жертвы наличность. Общий ущерб превысил 47 тысяч рублей. После ограбления пострадавшую отпустили.