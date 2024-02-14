Курьер на велосипеде сбил 5-летнюю нижегородку в ЖК «Анкудиновский парк»

Курьер на велосипеде сбил 5-летнюю девочку в ЖК «Анкудиновский парк» Нижнего Новгорода. Об этом рассказала мама ребенка в социальных сетях.
По информации источника, курьер не сбавил скорость при съезде с холма, спешив на заказ. Так, наехал на девочку, а она упала, разбила голову и верхнюю губу. Кроме этого, у ребенка пострадали зубы.
В сообщении мама пострадавшей нижегородки не упомянула об обращении в полицию после инцидента. Только добавила, что месяцем ранее с ее дочкой произошел подобный случай. Но тогда она успела ее отдернуть.