Неудавшийся романтик: тольяттинец украл 100 роз для возлюбленной, но цветы погибли по дороге

В Тольятти 45-летняя продавец цветов пришла в павильон и увидела повреждения на входной двери. Как оказалось, пропали 100 роз. Сумму причиненного ущерба оценили в 11 тысяч рублей. Момент кражи попал на запись с камер видеонаблюдения.
— Недалеко от места происшествия сотрудники патрульно-постовой службы заметили похожего на разыскиваемого мужчину и доставили его в отдел полиции, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Ранее судимый за имущественные преступления 27-летний местный житель признал вину. Он хотел подарить цветы своей девушке, но пока шел к возлюбленной, розы погибли. В итоге парень выкинул их в мусорный бак.
После этого разочарованный безработный тольяттинец пошел распивать алкогольные напитки. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. А за появление в общественных местах в состоянии опьянения молодого человека привлекли к ответственности в виде административного ареста.