Неудавшийся романтик: тольяттинец украл 100 роз для возлюбленной, но цветы погибли по дороге

В Тольятти 45-летняя продавец цветов пришла в павильон и увидела повреждения на входной двери. Как оказалось, пропали 100 роз. Сумму причиненного ущерба оценили в 11 тысяч рублей. Момент кражи попал на запись с камер видеонаблюдения.