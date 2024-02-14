Антикор задержал акима Сатпаева

Ранее в ряде казахстанских Telegram-каналов писали, что акима Сатпаева задержали при получении 10 млн тенге от подрядной организации.
«Антикоррупционная служба подтверждает, что аким Сатпаева задержан в рамках досудебного расследования по ст. 366 ч. 2 (“Получение взятки”. — Прим. ред.) УК РК. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит».
Вместе с тем в Антикоре в очередной раз напомнили, куда обращаться гражданам, которые столкнулись с коррупцией:
Шапагат Аубакир родился 18 апреля 1983 года. В 2005 году окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (по специальности экономика, бакалавр экономики).
Трудовую деятельность в сфере государственной службы начал в 2006 году главным специалистом ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования города Сатпаев». С 2015 года по 2016 год работал в должности заведующего сектором бюджетного планирования ГУ «Отдел экономики и финансов города Сатпаев». С 2016 года занимал должность заместителя руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов города Сатпаев». В марте 2020 года был назначен на должность руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов города Сатпаев», а в октябре 2021 года — заместителем акима Сатпаева.
Акимом Сатпаева Шапагат Аубакир стал в январе 2023 года.