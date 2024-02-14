Антикор задержал акима Сатпаева

Трудовую деятельность в сфере государственной службы начал в 2006 году главным специалистом ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования города Сатпаев». С 2015 года по 2016 год работал в должности заведующего сектором бюджетного планирования ГУ «Отдел экономики и финансов города Сатпаев». С 2016 года занимал должность заместителя руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов города Сатпаев». В марте 2020 года был назначен на должность руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов города Сатпаев», а в октябре 2021 года — заместителем акима Сатпаева.